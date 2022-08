Zwolse vereniging van dahlialiefhebbers houdt open dag in twee tuinen

We produceren dagelijks gemiddeld 2,5 uur 'te veel’ groene stroom

We produceren met z'n allen per dag gemiddeld 2,5 uur ‘te veel’ stroom uit wind en zon, blijkt uit onderzoek van het Zwolse energiebedrijf Zonneplan. Windmolens en zonnepanelen leveren op die momenten meer stroom dan nodig is. Op andere momenten van de dag gebruiken we in plaats daarvan juist stroom uit gas- en kolencentrales.

23 augustus