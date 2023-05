Zwolse vijftigers touren door Balkan dankzij Bosnische bassist Dario: ‘Je leert elkaar nog beter kennen’

Wordt deze zeldzame Zwolse tulp onze nationale bloem? ‘Dit is een iconische plant’

Als de plantenwereld een modellenwedstrijd was, zou de kievitsbloem hoge ogen gooien. Niet voor niets is deze zeldzame en bedreigde bloem, met de artiestennaam Zwolse tulp, genomineerd voor de titel Nationale Bloem. Wat is het geheim van deze ‘kabloem’? Drie bewonderaars verklaren hun liefde.