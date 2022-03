Zwolse voetbalclub ZAC haalt 3000 euro op met Oekraïne-actie

Buurt in Zwolle moest half jaar wachten, maar krakers zijn nu uit vergrendel­de villa gezet

De krakers van een riante woning aan de Van ’t Hofflaan zijn door de politie en gemeente Zwolle een half jaar na hun illegale intrek eindelijk verdreven. Een ‘bewoner’ die zich na de ontruiming toch in de verzegelde woning ophield, is aangehouden. Tot opluchting van de buurt, die hoopt dat de welhaast grenzeloze stank-, drugs-, geluids- en hondenoverlast voorgoed voorbij is.

17 maart