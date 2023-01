Zwolse voetballers vermaken zich prima tijdens padeltoernooi: ‘Leuker dan hardlopen’

waterpolo Waterpo­loërs De Reest wederom te sterk voor Deltasteur

De derby in de derde divisie C tussen Deltasteur en De Reest is een prooi voor de Meppelers geworden. In Kampen werd het 8-10. In de eerste divisie liet SWOL 1894 het afweten. De Zwolse mannen verloren met 13-9 bij Katwijk, terwijl de vrouwen door ZPC Amersfoort naar 6-11 werden gezwommen.

